WTA Brisbane 2020: tris d’America in Australia. Keys, Collins e Riske ai quarti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Si sono giocati tre incontri di secondo turno quest’oggi al WTA Premier di Brisbane, che nei primi due giorni ha visto andare in scena varie sorprese soprattutto nella parte alta del tabellone, con le uscite della russa Maria Sharapova, dell’americana Sloane Stephens, dell’ucraina Elina Svitolina e della tedesca Angelique Kerber. La giornata odierna, però, si tinge delle stelle e strisce della bandiera americana, perché le statunitensi impegnate escono tutte vincitrici. Inizia Alison Riske, che con una buona prestazione elimina la ceca Barbora Strycova per 6-3 6-4, superandola per la prima volta dopo che nelle due precedenti occasioni aveva dovuto cedere il passo. Ai quarti, per lei, una tra la ceca Karolina Pliskova e l’Australiana Ajla Tomljanovic. L’unica testa di serie impegnata oggi, Madison Keys, elimina per 7-5 6-3 l’Australiana Samantha ... Leggi la notizia su oasport

