The New Pope arriva su Sky Atlantic: la recensione in anteprima (Di mercoledì 8 gennaio 2020) A vedere The New Pope, il secondo progetto firmato da Paolo Sorrentino in onda su Sky Atlantic e NOW TV dal 10 gennaio 2020, alle 21:15, viene spontaneo chiedersi quale sia il perno intorno a cui ruota il racconto che il regista e sceneggiatore premio Oscar ha voluto far proseguire dopo The Young Pope del 2016.Nei nove nuovi episodi, Sorrentino è riuscito a costruire e ricostruire un mondo che ha totalmente immaginato, quello del Vaticano, passando dai personaggi ed arrivando ai luoghi, immergendo in tutto dentro un'attualità ancora più presente rispetto alla prima stagione. The New Pope, parla Paolo Sorrentino The New Pope arriva su Sky Atlantic: la recensione in anteprima pubblicato su TVBlog.it 08 gennaio 2020 12:46. Leggi la notizia su blogo

