Smog, Greenpeace: “Gli allevamenti intensivi inquinano più delle auto” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Con la Pianura Padana che registra livelli allarmanti di Smog, in particolare di polveri sottili, Greenpeace ricorda come “il blocco delle auto sia un provvedimento utile a gestire l’emergenza, ma occorra intervenire in maniera strutturale sulle cause”. Per l’associazione ambientalista “il settore dei trasporti va rivoluzionato al più presto, abbandonando le auto private diesel e anche benzina e privilegiando trasporti pubblici, mobilità condivisa ed elettrica”. “Tuttavia sono urgenti anche interventi in altri settori, come quello della produzione di carne. Gli allevamenti intensivi sono – sottolinea Greenpeace in una nota – la seconda causa di inquinamento da polveri fini in Italia, responsabili dello Smog piu’ dell’industria e piu’ di moto e auto”. L’associazione fa riferimento ad uno studio ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

