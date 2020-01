Serie A, Marotta: «Elezione improvvisata: abbiamo contestato metodo, non Dal Pino» (Di mercoledì 8 gennaio 2020) “L’Elezione è avvenuta a mio giudizio in modo abbastanza improvvisato. Noi grandi contestavamo il metodo con cui si è arrivati all’Elezione, non certo la persona, perché Dal Pino rappresenta un manager importante ma ci pareva giusto poterci confrontare con lui per ascoltare il suo programma. Non abbiamo condiviso questa scelta e abbiamo espresso il nostro … L'articolo Serie A, Marotta: «Elezione improvvisata: abbiamo contestato metodo, non Dal Pino» Leggi la notizia su calcioefinanza

