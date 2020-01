Roma, 15enne si lancia sotto un treno in corsa: per lei non c’è stato nulla da fare (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Dramma nel cuore della capitale. Sarebbe una ragazzina di quindici anni colei che la mattina del 7 gennaio 2020 è morta dopo essersi lanciata sotto un treno della fermata della metro A Ponte Lungo. La giovane si trovava sulla banchina con degli amici: secondo quanto emerso, si sarebbe girata dicendogli addio, poi si è gettata sotto il convoglio in arrivo. Inizialmente si era detto che la vittima aveva tra i 30 e i 40 anni, ma poco fa è stato confermato che a gettarsi sui binari è stata una ragazzina di appena quindici anni. Non si conoscono le motivazioni che l’hanno portata al gesto estremo: sul caso indaga la polizia, che dovrà capire perché la 15enne abbia deciso di uccidersi. L’allarme è scattato questa mattina intorno alle 11: per consentire le operazioni di messa in sicurezza della tratta, il servizio della Metro A è stato interrotto tra Termini e Anagnina e sostituito con delle ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

rtl1025 : ?? #Ragazza di 15 anni #muore investita da #metro ?? - MianiAttilio : Lotteria Italia 2020, ecco tutti i biglietti vincenti Milano, disabile muore annegato in piscina Roma, incidente al… - mimmamazz1 : RT @rtl1025: ?? #Ragazza di 15 anni #muore investita da #metro ?? -