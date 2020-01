Modena, travolto e ucciso da un’auto a 17 anni: stava andando a scuola in bici (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un ragazzo di diciassette anni è morto questa mattina a Modena, investito da un'automobile mentre era in sella alla sua bicicletta. Pare che il giovane, che forse stava raggiungendo la fermata del bus che lo avrebbe portato a scuola, stesse attraversando nei pressi delle strisce pedonali, quando è sopraggiunta una vettura che non è riuscita ad evitare l'impatto. Leggi la notizia su fanpage

trc_tv : Ulteriori particolari sull'investimento costato la vita a un adolescente diretto a scuola - gazzettamodena : AGGIORNAMENTO . Da una prima ricostruzione pare che il giovane stesse attraversando la strada sulla bici dal lato d… - jumblog : Vedo con grande dispiacere, queste notizie... noi ciclisti in balia di gente che pensa a rispondere ai msg su Fb op… -