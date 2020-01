Libia,Erdogan: inviati primi 35 soldati

soldati è stato inviato dalla Turchia in Libia a sostegno del governo di Al Serraj. I militari avranno "un ruolo di coordinamento","non combatteranno" e anche i soldati che saranno inviati in seguito non parteciperanno ai combattimenti, ha detto il presidente turco Erdogan,spiegando che dovranno "addestrare le forze legate al governo"libico.Lo ha riferito Hurriyet. Di crisi in Libia si parlerà oggi nell' incontro tra Erdogan e Putin,a Istanbul(Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un contingente di 35è stato inviato dalla Turchia ina sostegno del governo di Al Serraj. I militari avranno "un ruolo di coordinamento","non combatteranno" e anche iche sarannoin seguito non parteciperanno ai combattimenti, ha detto il presidente turco,spiegando che dovranno "addestrare le forze legate al governo"libico.Lo ha riferito Hurriyet. Di crisi insi parlerà oggi nell' incontro trae Putin,a Istanbul(Di mercoledì 8 gennaio 2020)

