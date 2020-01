**L.elettorale: Leu divisa su soglia al 5%, dura Sel, più soft Art.1 ‘no barricate’** (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma, 8 gen. (Adnkronos) – “Non facciamo barricate”. Così fonti di Articolo Uno specificano all’Adnkronos l’atteggiamento rispetto alla proposta di legge elettorale proporzionale con una soglia di sbarramento al 5% che verrà depositata domani dal presidente della Affari costituzionali Giuseppe Brescia. Una posizione più dialogante rispetto agli ex-Sel, attualmente uniti insieme ad Articolo Uno in Leu, e che sarebbe emersa anche nella riunione di oggi sulla legge elettorale, a quanto viene riferito. “Vedremo la proposta di Brescia e ci ragioneremo”, è stata infatti la valutazione all’Adnkronos del capogruppo alla Camera, Federico Fornaro, di Art.1. Tutt’altro tono invece da Loredana De Petris: “Sulla soglia del 5% daremo battaglia”. E aggiunge: “E’ un grave errore non aver ricercato con maggiore pazienza ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

mariocalabresi : Che vecchia e terribile sensazione, un presidente che in un anno elettorale, mentre è accusato di tradimento, alza… - andreapurgatori : L’uccisione di #Soleimani, che per l’Iran garantiva gli equilibri in MO trattando con #Putin e #Assad è un atto im… - TizianaFerrario : #Trump attacca l’Iran e twitta bandiera americana x raccogliere consensi in piena campagna elettorale Usa 2020. Str… -