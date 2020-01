Il M5S non espelle più chi non restituisce (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Alla fine la mannaia del MoVimento 5 Stelle sui grillini che non restituiscono non si è abbattuta. Anzi: si è scoperto che a non essere in regola sono 47 grillini ma per ora i probiviri hanno aperto soltanto procedimenti nei loro confronti, senza sanzioni. Il M5S non espelle più chi non restituisce Ai 47 stata inviata una comunicazione formale in cui si rileva il mancato rispetto dello Statuto dei 5 Stelle. Chi ha ricevuto la mail ha quindi dieci giorni di tempo per fare delle controdeduzioni, compresa la possibilità di regolarizzare i versamenti. Dopo, soltanto dopo tre probiviri, ovvero la ministra per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone, il consigliere regionale del Veneto Jacopo Berti la consigliera comunale di Villorba (Treviso) Raffaella Andreola, arriveranno a una decisione: archiviazione del procedimento, richiamo, sospensione oppure, extrema ratio, espulsione. E così ... Leggi la notizia su nextquotidiano

M5S_Baroni : La #Gabanelli in 2 minuti smonta tutte la balle di Salvini sulla #sugartax: in Francia e Inghilterra, dove è stata… - borghi_claudio : @ro_rugge @giadaforevah03 Guardi che il M5S era favorevolissimo al pareggio di bilancio... non le conviene insister… - petergomezblog : Restituzioni M5S oggi decidono i probiviri,Ilva non sarà spenta, San Remo adula Jebreal ci sarà -