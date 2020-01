Disastro Aereo, un Boeing precipita dopo il decollo: 170 morti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Incredibile Disastro Aereo in Medio Oriente. Questa mattina un Boeing di una compagnia ucraina è precipitato, provocando ben 170 morti Tragico incidente Aereo in Iran. In un paese che vive nella tensione, causa i dissidi esplosi con gli Stati Uniti, stamattina si è udito un grandissimo botto. I cittadini del posto sono subito giunti sul … L'articolo Disastro Aereo, un Boeing precipita dopo il decollo: 170 morti proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

ValentinaInLA : #BREAKING nessun sopravvissuto al disastro aereo in Iran. Sul volo diretto in Ucraina 180 persone. Lo schianto vici… - riotta : Ecco le prime immagini disastro aereo a Teheran 176 morti poco dopo attacco Iran a basi Usa dopo #Soleimani - musatovpm : RT @bordoni_saker: Si schianta a Teheran poco dopo il decollo un aereo passeggeri dell' Ukraine International Airlines diretto a Kiev. Pres… -