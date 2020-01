Anm, stop abbonamenti gratis per poveri e invalidi. E Unico Campania chiede gli arretrati (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il presidente del Consorzio Gaetano Ratto: "Palazzo San Giacomo ci deve ancora i soldi del 2017". Decreto ingiuntivo da 1,3 milioni. Sospeso il rilascio degli abbonamenti agevolati per i bisognosi. Il Municipio replica: "Stiamo lavorando per recuperare le risorse necessarie a pagare gli abbonamenti". Leggi la notizia su napoli.fanpage

