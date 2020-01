TikTok: l’App del Momento, ecco i pericoli per giovani e studenti (Di martedì 7 gennaio 2020) TitTok una delle app più popolari tra i giovani studenti ma anche con alcuni pericoli nascosti dietro le sue apparenze. TitTok è diventata nell’ultimo anno una delle app più gradite dai giovanissimi. Nata nel 2016 a Pechino è subito diventata popolare in America per poi arrivare in Europa e negli ultimi tempi guadagnare fama anche qui in Italia. A scegliere quest’app sono sicuramente i ragazzi di giovane età che la prediligono rispetto alle altre per la sua semplicità. Questa applicazione permette infatti a tutti di divertirsi creando video spiritosi della durata di massimo 60 secondi. Ogni video realizzato su questa applicazione ha un sottofondo musicale ad accompagnarla e soprattutto qui viene premiata l’ironia. Si lascia infatti da parte la perfezione che è ormai richiesta per essere popolare su altri social network come facebook ed instagram per dare spazio alla creatività, ... Leggi la notizia su circuitoscuola

