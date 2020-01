Striscia la Notizia, Greggio e Iachetti salutano: ecco i nuovi conduttori (Di martedì 7 gennaio 2020) Per il secondo anno di fila, Ezio Greggio e Enzo Iachetti si preparano a salutare Striscia La Notizia nei mesi invernali. Seguendo il classico percorso “stagionale” del tg satirico di Antonio Ricci, la storica coppia alla guida del programma negli ultimi tre mesi si prepara a concedersi un meritato periodo di riposo. Ancora una volta, come già lo scorso 2019, a prendere le redini dello show per i prossimi tre mesi sarà un altro duo storico del programma, da ormai quindici anni la “seconda coppia” ufficiale dello show; Ficarra e Picone. Si apre con una novità il 2020 di Striscia la Notizia: dopo un anno impegnati sul set, tornano infatti alla conduzione Ficarra e Picone, reduci dal trionfo del loro ultimo film Il duo siciliano mancava dal banco di presentazione di Striscia La Notizia dalla primavera del 2019; nei mesi successivi ai propri saluti, la gloriosa ... Leggi la notizia su velvetgossip

