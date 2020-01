Si schianta con il bob, morto bimbo di 4 anni (Di martedì 7 gennaio 2020) Maria Sorbi Dimesso il fratellino di 2 anni che era sullo slittino con lui. La Procura apre un fascicolo Dopo una notte in coma, ieri pomeriggio è morto Diego Lanfranchi, il bambino di quasi quattro anni che sabato era rimasto gravemente ferito sulle piste di neve di Valdidentro, in provincia di Sondrio. Stava giocando assieme al fratellino più piccolo, di due anni, con il bob sulla neve vicino alla baita di famiglia. I due bambini hanno preso velocità su una discesa e perso il controllo dello slittino, schiantandosi addosso a un albero. Uno scontro molto violento alla fine del pendio. Diego ha riportato le lesioni più gravi e subito dopo lo schianto è stato trasportato in codice rosso con l'elicottero del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo già privo di sensi. Il fratellino, seduto nella parte posteriore del bob è invece stato dimesso ieri pomeriggio dopo essere ... Leggi la notizia su ilgiornale

