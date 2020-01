Obi-One Kenobi, il il look di Ewan McGregor ai Golden Globe fa impazzire i fan! (Di martedì 7 gennaio 2020) Il web sta impazzendo dopo aver visto Ewan McGregor con un look alla Obi-Wan Kenobi durante la cerimonia dei Golden Globes, aumentando così l'hype per la nuova serie Disney+. I fan di Star Wars stanno intasando il web con commenti entusiasti per il look e la pettinatura di Ewan McGregor durante la serata dei Golden Globe 2020, che ricorda molto quello del suo personaggio Obi-Wan Kenobi, che tornerà molto presto nell'omonima serie che arriverà in streaming su Disney+. Anche se Ewan McGregor è ormai una star del cinema internazionale grazie ai numerosi film a cui ha partecipato, i fan di Star Wars lo ricorderanno per sempre come Obi-Wan Kenobi e i capelli lunghi che ha sfoggiato durante la cerimonia dei Golden Globes ha fatto impazzire il web. Sui social, ... Leggi la notizia su movieplayer

