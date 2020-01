**Migranti: Zingaretti, ‘dl Salvini si cambiano a gennaio’** (Di martedì 7 gennaio 2020) Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “I decreti Salvini si cambiano, come ha già annunciato la ministra dell’Interno Lamorgese, a gennaio. Forse si sarebbe potuto fare prima ma siamo entrati dentro il tunnel della legge di bilancio e non è stato possibile”. Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Otto e mezzo su La7.“Però non chiamiamoli ‘decreti sicurezza’ perché con la sicurezza non avevano niente a che fare. Intanto fatemi dire che questo è l’unico governo che ha raddoppiato le risorse per il contratto delle forze dell’ordine e pagato gli straordinari a polizia e carabinieri”. L'articolo **Migranti: Zingaretti, ‘dl Salvini si cambiano a gennaio’** CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

