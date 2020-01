LIVE Atp Cup 2020, risultati 7 gennaio in DIRETTA: Australia in vantaggio, ora Tsitsipas-Kyrgios. Goffin tiene in vita il Belgio (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI OGGI, ATP CUP 2020 (MARTEDI’ 7 gennaio) 11.41 GRECIA-Australia: Tsitsipas 1-1 Kyrgios, tutto regolare dopo i primi due turni di battuta. 11.39 BELGIO-BULGARIA: Goffin piazza il break e lo conferma salendo 3-1 nell’ultimo parziale contro Dimitrov. 11.36 GRECIA-Australia: è Tsitsipas ad aprire il duello andando al servizio. 11.33 BELGIO-BULGARIA: Goffin 2-1 Dimitrov, per ora si va avanti nel terzo set seguendo i turni di servizio. 11.30 GRECIA-Australia: Tsitsipas vs. Kyrgios, si iniziano le operazioni di riscaldamento. 11.27 BELGIO-BULGARIA: Goffin 1-1 Dimitrov, nel terzo e decisivo set. Match che ha toccato ora le due ore di gioco. 11.23 GRECIA-Australia: a breve inizierà il big match di giornata, quello che vedrà opposti Tsitsipas e Kyrgios. 11.19 BELGIO-BULGARIA: Goffin vince il ... Leggi la notizia su oasport

