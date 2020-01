Inter, torna il bianco nella seconda maglia 2020-21 (Di martedì 7 gennaio 2020) Siamo ormai vicini al giro di boa di questa stagione e il bilancio in casa Inter non può essere che positivo: la formazione di Conte sta confermando di riuscire a tenere il passo della Juventus e resta in testa alla classifica, anche se per sapere chi conquisterà il titolo di campione d’inverno sarà necessario attendere … L'articolo Inter, torna il bianco nella seconda maglia 2020-21 Leggi la notizia su calcioefinanza

Inter : ?? | SPOGLIATOIO Finalmente si torna in campo! ?????? Poco più di 1?2?0? minuti al calcio d'inizio di #NapoliInter,… - realvarriale : Dopo 23 anni @inter torna a vincere al San Paolo in campionato.Grande prova dei neroazzurri che si riportano in vet… - annatrieste : E niente, dopo 23 anni l'Inter torna a vincere al San Paolo -