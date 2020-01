False fatture, condannati i genitori di Renzi. Il giudice: "Prove precise" (Di martedì 7 gennaio 2020) Alberto Giorgi Laura Bovoli e Tiziano Renzi sono stati condannati per l'emissione di False fatture. Ecco le motivazioni della sentenza dell'8 ottobre scorso La sentenza risale al 7 ottobre 2019, le motivazioni sono state rese pubbliche oggi, a distanza di novanta giorni, secondo la prassi del sistema giudiziario italiano. E allora, andando a vedere quanto scrivono i giudici del Tribunale di Firenze si legge di "Prove precise e univoche", che inchiodano sia Laura Bovoli sia Tiziano Renzi, rispettivamente madre e padre del fondatore e leader di Italia Viva, condannati a un anno e nove mesi di reclusione per l’emissione di False fatture. Con la coppia di coniugi è stata condannato anche un terzo soggetto, l’imprenditore Luigi Dagostino, il cosiddetto "re degli outlet", condannato a due anni di reclusione per fatture False e truffa aggravata. "Per quanto emerso dall’istruttoria ... Leggi la notizia su ilgiornale

fattoquotidiano : Tiziano Renzi e Laura Bovoli condannati per fatture false, le motivazioni dei giudici: prove “precise e univoche” - fanpage : Tiziano Renzi e Laura Bovoli condannati per fatture false. I giudici: 'Prove precise e univoche' - gstelluti : RT @Virus1979C: Tiziano Renzi e Laura Bovoli condannati per fatture false, motivazioni dei giudici: “Fragilità e clamorosa contraddittoriet… -