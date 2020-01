È salernitano il vignettista satirico che spopola sul web (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAngri (Sa)- Trentaquattro anni, laureato in Relazioni internazionali alla Federico II, Giuseppe Afeltra è un giovane giornalista pubblicista originario dell’agronocerino sarnese con la passione per la storia, la politica e la satira, tanto che qualche anno fa, ha cominciato a disegnare vignette satiriche di taglio politico nella sua città. “Ho sempre avuto la passione per il disegno – racconta Giuseppe Afeltra ad Anteprima 24 –Ho ripreso a disegnare in modo continuativa circa cinque anni fa, a seguito dell’attentato degli ex combattenti dell’Isis contro la redazione di Charlie Hebdo a Parigi”. Evento terroristico che ha cambiato per sempre la storia della satira mondiale, spingendo però, i giovani disegnatori di fumetti e vignette, a non arrendersi e a portare avanti il valore della libertà della scrittura attraverso la satira per combattere ogni ... Leggi la notizia su anteprima24

