Champions League, per i bookmakers Inghilterra ancora favorita per la vittoria (Di martedì 7 gennaio 2020) Champions League, Inghilterra ancora la favorita per la vittoria, Italia staccata dietro anche a Spagna, Germania e Francia Madrid 2010. E’ passato ormai un decennio. Ere calcistiche, praticamente. Risale a dieci anni fa l’ultimo successo in Champions League di una squadra italiana, con l’Inter di Mourinho che centrò il Triplete superando in finale il Bayern Monaco per 2-0. Fu la serata che consacrò Milito e tutti il popolo nerazzurro. Da lì in poi però i trionfi latitano, con la sola Juventus vicina due volte (2015 e 2017) a salire sul tetto d’Europa, ma in entrambi i casi ricacciata giù proprio sul più bello, in finale. A dominare la classifica delle ultime stagioni la Spagna, con sei successi, seguita dall’Inghilterra, a quota due, e dalla Germania (il trionfo del Bayern nel 2012-2013). Non stupisce dunque che i bookmakers puntino maggiormente sulle ... Leggi la notizia su calcionews24

