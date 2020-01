A bordo di un treno per scappare, la polfer arresta un ricercato (Di martedì 7 gennaio 2020) Giorgio Vaiana La polfer ha fermato e arrestato un ricercato mentre stava tetando di lasciare Catania in treno. Sul territorio nazionale 41 arresti Stava prendendo il treno, ma non aveva fatto i conti con l'intuito e l'intelligenza degli agenti della polfer di Catania. Così è finito in manette un ricercato di 51 anni, bloccato alla stazione centrale di Catania mentre stava salendo su un treno. L'uomo, dopo l'emissione di un'ordine di carcerazione da parte della procura di Catania, si era reso irreperibile. Deve scontare un cumulo di pene, consistente in un anno, 6 mesi e 6 giorni di reclusione, per furto aggravato ed evasione. Il ricercato è stato condotto nel carcere Piazza Lanza. L'arresto fa parte di una importante attività di controllo e prevenzione eseguita dagli agenti del compartimento della polizia ferroviaria della Sicilia tra il 18 dicembre scorso e ieri. Migliaia ... Leggi la notizia su ilgiornale

poliziadistato : Attività #Poliziaferroviaria 2019: Oltre 192.000 pattuglie totali in stazione e circa 49.000 a bordo treno Scortati… - Luca_Monducci : Da Venezia a Londra, un viaggio a bordo del treno Anni ’20 - Librimondadori : RT @NicolaLecca: Vale la pena lavorare per 6 anni a un romanzo? Io credo di sì! 'Il treno di cristallo' è un atto d'amore verso tutti i m… -