Wanda Nara doccia a luci rosse su Instagram, il suo lato B ruba la scena (Di lunedì 6 gennaio 2020) Non deve essere male passare qualche giorno alle Maldive o almeno dalle foto di Wanda Nara sembra davvero uno spettacolo. La conduttrice e manager sportiva si è presa qualche giorno di pausa per passare le festività al caldo con la sua numerosa famiglia e per noi fan questo vuol dire: un bellissimo set di foto bollenti. Acque cristalline e caldo è sinonimo di Wanda Nara in costume e questo è sempre molto apprezzato. Nonostante in queste ore sia già tornata a Parigi, ha deciso lo stesso di pubblicare su Instagram un ultima foto della vacanza e lasciatecelo dire toglie davvero il fiato. Uno scatto provocante e sensuale come solo lei sa fare. Leggi anche: Ivana Mrazova svolta erotica Instagram, glutei nudi galleggiano nella vasca: «Fai incendiare l’acqua! » Wanda Nara bollente su Instagram L’account Instagram di Wanda Nara sta crescendo ogni giorno di più e ha già raggiunto i 6 ... Leggi la notizia su urbanpost

NoiAretini : Il video. Non solo Wanda Nara, le curve di Sol Perez fanno impazzire l'Argentina. Ma spunta il fidanzato - htmole : @tuononnopirata In verità le foto di Wanda Nara mi hanno davvero rotto i coglioni, ma credo sia più che altro una s… - EnzoQuareEQ7 : Buon epifania a tutti soprattutto a Wanda Nara -