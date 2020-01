U&D trono over spoiler registrazione 4 gennaio: sfilata di fuoco, Gemma di nuovo in lacrime (Di lunedì 6 gennaio 2020) Con l’inizio del nuovo anno, Uomini e Donne sta privilegiando il trono over e gli spoiler sono davvero esilaranti. Dopo le riprese del 3 gennaio, anche sabato 4 si è registrata una nuova puntata degli over in cui è stata effettuata la sfilata di entrambi i parterre e non solo. Come riportato dalle talpine de Il Vicolo della news, infatti, pare che Gemma abbia avuto una nuova batosta. Dopo la fine della storia con Juan Luis, ha incominciato a frequentare Marcello. Anche in questo caso, però, le cose non sono andate esattamente come la dama si aspettava. La sfilata infuoca il trono over Gli spoiler sulla registrazione del 4 gennaio del trono over di Uomini e Donne rivelano che la puntata sia incominciata con la sfilata delle donne. Le dame si sono cimentate nel tema “Bella da far perdere la testa” e la prima ad entrare è stata Pamela. Subito dopo è stato il turno di ... Leggi la notizia su kontrokultura

