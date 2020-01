Sub ucciso da uno squalo durante un’immersione (Di lunedì 6 gennaio 2020) L’attacco mortale è avvenuto in Australia, ad Esperance. L’uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, si era appena tuffato quando lo squalo lo ha assalito. In corso le ricerche del cadavere. Un uomo è stato aggredito ed ucciso da uno squalo al largo di Esperance, in Australia Occidentale. Si era appena tuffato da … L'articolo Sub ucciso da uno squalo durante un’immersione proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Sub ucciso da uno squalo : tragedia in Australia : tragedia nelle acque Australia ne, dove un sub è stato ucciso da uno squalo durante un’immersione. Stando alle prime informazioni l’uomo sarebbe stato attaccato al largo delle coste sud-occidentali del Paese, poco lontano da Cull Island. A riportare la vicenda è stato l’Indipendent. Sub ucciso da uno squalo Stando alle prime informazioni, l’attacco sarebbe avvenuto mentre il sub si stava tuffando in mare dalla barca. La ...

Lo squalo bianco attacca - una Sub rimane tragicamente ucciso : è orrore a Cull Island : Un uomo è stato ucciso nelle acque a largo di Cull Island (Australia) da un grosso squalo bianco che ha attacca to lui e una sua amica. L’uomo morto si stava immergendo Tragedia shock nelle acque che circondano l’australiana e turistica Cull Island . Un uomo e una donna, impegnati in un’immersione, sono stati sorpresi e attacca ti […] L'articolo Lo squalo bianco attacca , una sub rimane tragicamente ucciso : è orrore a Cull Island sembra essere ...

Si tuffa dalla barca e scompare : Sub ucciso da uno squalo in Australia : La tragedia è avvenuta vicino alla West Beach di Cull Island, al largo della costa di Esperance, una zona molto popolare per...

Lo squalo attacca i Sub ma rimane incastrato nella gabbia. La denuncia : “Così è morto dissanguato - lo avete ucciso” : Venticinque minuti con la testa incastrata tra le sbarre. Uno squalo, nella Riserva di Guadalupe, ha attaccato due sub che si erano calati con la gabbia, in profondità, proprio per ammirare i grossi pesci predatori. Purtroppo, però, come mostrano le immagini (di cui abbiamo scelto di togliere le parti più cruenti), si è infilato tra le sbarre, senza riuscire più a uscire. La denuncia è stata fatta da un attivista messicano, Arturo Islas Allende, ...

notizieit : Sub ucciso da uno squalo: tragedia in #Australia - infoitestero : Australia, sub ucciso da uno squalo - infoitestero : Dramma in Australia, un sub ucciso e divorato da un grande squalo bianco -