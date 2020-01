Speed skating, Europei 2020: il calendario e le date. Programma, orari e tv (Di lunedì 6 gennaio 2020) Dal 10 al 12 gennaio, sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Olanda), gli Europei di Speed skating 2020 andranno in scena. In terra olandese si terrà la prima manifestazione di un certo spessore del 2020 e la Nazionale italiana guidata da Maurizio Marchetto cercherà di rispondere presente. Osservati speciali Nicola Tumolero, tornato alle gare dopo un anno di stop per infortunio, e Francesca Lollobrigida, da cui ci si aspettano riscontri di un certo rilievo, in una compagine nella quale anche Andrea Giovannini e Davide Ghiotto vogliono ritagliarsi uno spazio rilevante. Speed skating, Europei 2020: il calendario e le date. Programma, orari e tv Dal 10 al 12 gennaio, sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Olanda), gli Europei di Speed skating 2020 andranno in scena. La copertura sarà affidata al canale streaming della ISU. Da verificare se Rai Sport+ HD trasmetterà la rassegna ... Leggi la notizia su oasport

FabrizioGraglia : RT @ItaliaTeam_it: Quattro anni fa, ai Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Lillehammer c'era Jeffrey Rosanelli, a #Lausanne2020 ci sarà… - ItaliaTeam_it : Quattro anni fa, ai Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Lillehammer c'era Jeffrey Rosanelli, a #Lausanne2020 ci… -