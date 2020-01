Senigallia incidente, due donne investite e uccise: automobilista positivo all’alcoltest (Di lunedì 6 gennaio 2020) La giornata di festa si tinge di rosso già delle prime ore dell’alba per un tragico incidente avvenuto a Senigallia. Due donne di 35 e 43 anni sono state travolte e uccise stamattina verso le 5:30 lungo la statale Arceviese, a non troppa distanza dalla discoteca Megà. La discoteca si trova all’interno del territorio comunale di Senigallia, ma ai limiti con quello di Ostra. La dinamica dell’incidente è ancora da chiamare, ma da una prima ricostruzione sembra che l’automobilista che le ha investite avesse un grado alcolico troppo alto nel sangue. Nonostante questo è stato proprio lui a chiamare prontamente i soccorsi. Senigallia incidente A pochi giorni di distanza dall’incidente avvenuto in Alto Adige una nuova disgrazia tinge le strade di rosso. Questa volta le vittime sono due donne di Pesaro che avevano passato la serata nella famosa discoteca il Megà. A ... Leggi la notizia su urbanpost

