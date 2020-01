Previsioni meteo 7 gennaio, rientro dalle ferie soleggiato in quasi tutta la penisola (Di lunedì 6 gennaio 2020) Che tempo farà domani, martedì 7 gennaio? Le Previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno sia al Centro che al Sud: qualche nube è prevista al Nord, ma senza precipitazioni. Il tempo rimarrà stabile per tutto il pomeriggio, anche se in serata il cielo potrebbe annuvolarsi anche al Centro-Sud. Qualche lieve pioggia è prevista solo in Toscana e Sardegna. Leggi la notizia su fanpage

