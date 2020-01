Napoli-Inter, si parlerà anche di mercato: Politano e Llorente sul piatto (Di lunedì 6 gennaio 2020) Napoli-Inter, si parlerà anche di mercato: Politano e Llorente sul piatto Questa sera il Napoli sfiderà l’Inter allo stadio San Paolo e la gara potrebbe riaprire anche alcuni scenari in chiave camciomercato. A dichiararlo è l’edizione odierna di “Tuttosport“. Ecco quanto scritto oggi sul quotidiano: “Stasera a margine di Npaoli-Inter, potrebbe essere svelata tutta la verità sulla possibilità di uno scambio Llorente-Politano con l’Inter (che però per l’esterno vuole monetizzare), sempre se Callejon o Younes dovessero svestire la maglia azzurra”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Montanari: “De Laurentiis ha scelto di investire nel Bari” UFFICIALE – Perugia, esonero per Oddo: scelto il nuovo tecnico, ci sarà lui per la gara al San Paolo Lobotka-Napoli, arriva l’assist dal tecnico del Celta Vigo: le dichiarazioni di Garcia FOTO – Il Napoli ricorda Pino Daniele: con ... Leggi la notizia su forzazzurri

