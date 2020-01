Napoli, banda di ragazzini sequestra un’ambulanza con personale a bordo (Di lunedì 6 gennaio 2020) Ancora una denuncia dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, la stessa che lo scorso 2 gennaio aveva denunciato su Facebook il lancio di un petardo contro un’ambulanza che stava prestando soccorso sul territorio. Di ieri la notizia di una nuova aggressione ad un’ambulanza sequestrata da una banda di giovani con il personale al suo interno. sequestrano l’ambulanza e minacciano gli operatori Come confermato dall’associazione su Facebook e riportato da Ansa, una banda di giovani nella giornata di ieri avrebbe preso d’assalto un’ambulanza. Un sequestro che ha riguardato anche il personale sanitario a bordo, costretti dai giovani a dirottare in direzione di un’amico 16enne del gruppo che aveva una distorsione al ginocchio. “Oggi pomeriggio la postazione 118 della Stazione Centrale si trovava al Loreto Mare per un intervento, improvvisamente nel pronto soccorso entra un gruppo di ... Leggi la notizia su thesocialpost

lightmoon972 : RT @totofanatici: #Toto' La Banda degli Onesti 'La Prima Banconota' Usa il #RETWEEET, #seguimi su #twitter facciamo conoscere a tutti il ge… - Dixy62553861 : RT @totofanatici: #Toto' La Banda degli Onesti 'La Prima Banconota' Usa il #RETWEEET, #seguimi su #twitter facciamo conoscere a tutti il ge… - 57Davide : RT @totofanatici: #Toto' La Banda degli Onesti 'La Prima Banconota' Usa il #RETWEEET, #seguimi su #twitter facciamo conoscere a tutti il ge… -