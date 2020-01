LIVE Milan-Sampdoria 0-0, Serie A 2020 in DIRETTA: partita molto bloccata in avvio. Latitano le occasioni (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18′ Si rialza Theo Hernandez, riceve palla da Bennacer, crossa: angolo per i rossoneri. 17′ Theo Hernandez fermato con le cattive. Il terzino francese è a terra dolorante. L’arbitro però non ha ravvisato alcuna scorrettezza da parte di Chabot. 15′ Suso pescato in fuorigioco. 13′ Ammonito Krunic per un bruttissimo intervento su un Ramirez molto attivo in questi primi minuti, anche in fase di uscita dalla propria metà campo. 12′ Tiro DIRETTAmente in porta di Ramirez. Palla fuori. 12′ Primo angolo per la Samp: serpentina di Gabbiadini messo giù, poi palla a Ramirez che ci prova da fuori. Deviato. 11′ Palla che termina in fallo di fondo. La Samp ricomincia da Audero. 9′ Angolo per il Milan, il secondo, conquistato da Bonaventura. 8′ partita ancora piuttosto chiuso. 5′ Calabria ... Leggi la notizia su oasport

Sport_Mediaset : #Ibra stamattina in conferenza stampa per la presentazione ufficiale.?? Ecco come i tifosi lo hanno accolto davanti… - DiMarzio : ????#Milan, visite concluse per #Ibrahimovic ????La giornata LIVE - zazoomnews : LIVE Milan-Sampdoria 0-0 Serie A 2020 in DIRETTA: si comincia! Rossoneri subito a caccia del gol del vantaggio -… -