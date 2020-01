Incendi Australia: l’immagine con la simulazione 3D creata dalla NASA (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sta diventando virale sul web e sui social in generale l’immagine che mostra gli Incendi in Australia creata grazie a una simulazione 3D della NASA. In un primo momento, però, gli utenti pensavano si trattasse di un’immagine proveniente dai satelliti o dalla Stazione Internazionale. A porre fine ad ogni dubbio è stato un utente di Instagram, Anthony Hearsey, che ha spiegato come la NASA abbia ricreato questa foto frutto del confronto dei dati raccolti da FIRMS con i dati satellitari raccolti tra il 5 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020. Incendi in Australia, simulazione NASA Anthony Hearsey ha pubblicato sul suo profilo Instagram l’immagine della NASA sugli Incendi in Australia che sta facendo il giro del web. “Una piccola visualizzazione 3D degli Incendi in Australia”, ha scritto. L’immagine, a differenza di quanto si pensava, è stata realizzata ... Leggi la notizia su notizie

SkyTG24 : Australia, un mese di incendi: la foto diventata virale - Agenzia_Ansa : Australia: 24 morti negli incendi. Condizioni meteo implacabili, si teme una catastrofe #ANSA - repubblica : Incendi in Australia: il bilancio sale a 24 morti, La regina Elisabetta: 'Triste, grazie a chi rischia la vita per… -