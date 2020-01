Fusione Fca-Psa, i nodi da sciogliere (Di lunedì 6 gennaio 2020) Fusione Fca-Psa, il 2020 dovrebbe essere l’anno della nascita del quarto gruppo mondiale nel settore delle auto. Ma restano alcuni nodi da sciogliere. Il 2020, per quanto riguarda il mondo dell’auto, dovrebbe essere caratterizzato dalla grande Fusione Fca-Psa. Le parti sono uscite allo scoperto alla fine del 2019 e nel nuovo anno dovranno mettere a punto prima la parte burocratica e poi quella operativa. Il rischio che si vuole evitare è quello di creare un terremoto che possa andare a stravolgere due realtà consolidate. Reduci da un periodo non propriamente positivo e che anche per questo motivo hanno deciso di unire le forze. Ma questo non significa che Fca e Psa abbiano intenzione di cancellare il passato, i marchi che hanno valorizzato negli ultimi anni e gli sviluppi messi a punto nel passato recente. Fusione Fca-Psa, il punto La Fusione dovrebbe ... Leggi la notizia su newsmondo

