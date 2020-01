Conte: "Missione UE per impedire la guerra" (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto pubblicamente sull'escalation della tensione in Medio Oriente dopo l'azione degli Stati Uniti, che ha condotto un raid a Bagdad uccidendo il generale iraniano Qasem Soleimani.Il premier aveva già lanciato un appello all'Unione Europea affinché si presentasse con un fronte unito e oggi ha ribadito il concetto in un'intervista a La Repubblica, ben consapevole che l'azione voluta dal presidente USA Donald Trump in cerca della rielezione possa portare a conseguenze davvero disastrose:È prioritario promuovere un’azione europea forte e coesa per richiamare tutti a moderazione e responsabilità, pur nella comprensione delle esigenze di sicurezza dei nostri alleati. La nostra attenzione deve essere concentrata a evitare un’ulteriore escalation, che rischierebbe di superare un punto di non ritorno. ... Leggi la notizia su blogo

Vitalizi dei parlamentari : Commissione Conte nzioso del Senato valuta la revisione dei tagli : Secondo la Commissione , anche sulla scia di quanto deciso in passato dalla Consulta in merito al tagli o delle pensioni d'oro, sarebbe impensabile tagli are i Vitalizi in maniera netta e radicale

DIETRO LE QUINTE/ La missione di Conte : fare il partito di Scalfari : Doveva essere un anno bellissimo. Per Conte lo è stato: è ancora al governo. E prenota il Conte 3. Non ha una politica, né un partito . O forse sì

Gianni Letta in missione per salvare Giuseppe Conte : il retroscena - contatti frequenti con Palazzo Chigi : Gianni Letta , che sta per compiere ottantacinque anni, rimane fedele al suo loquace ermetismo. Parla molto senza esporsi mai, lavora a sorreggere, in caso di tempesta, il governo di Giuseppe Conte con una scialuppa di senatori di Forza Italia che operi il salvataggio, o meglio lavora a scongiurare i

Nubi sull’organo che decide. I senatori rivedono i loro vitalizi. Nella Commissione Conte nziosa c’è pure Santaroni. Finì nei guai (prosciolto) per corruzione e bancarotta : Vitalizi, al Senato ricomincia la giostra. Con la nomina di Alessandra Riccardi e Sabrina Ricciardi, M5S, la Commissione contenziosa è a pieni ranghi e può tornare a lavorare. Sul tavolo, ha sempre i 711 ricorsi che avrebbero dovuto essere esaminati il 4 novembre ma sono saltati per le dimissioni dei due precedenti membri stellati, Elvira Evangelista e Francesco Castiello. Dimissioni che potrebbero essere replicate in qualsiasi momento anche dai ...

Giuseppe Conte - amara ammissione : "Verificherò la tenuta della maggioranza è assolutamente necessario" : La maggioranza è a rischio da settimane e Giuseppe Conte si è finalmente deciso, perlomeno a parole, a verificare la sua tenuta . "Io ritengo che ogni cosa abbia il suo tempo - premette ai cronisti fuori da Palazzo Chigi - in questo momento il governo, le forze politiche e tutto il paese è concentrat

Fondazione Open - Conte : “Commissione su fondi ai partiti? Non entro in inchiesta - ma Parlamento è sovrano” : Se dopo le perquisizioni scattate a Firenze e in altre città per l’ inchiesta aperta sui finanziamenti alla Fondazione Open (ex “cassaforte” renziana) il capo politico M5s Luigi Di Maio aveva rivendicato di voler inserire nel contratto di governo una commissione d’ inchiesta sui fondi ai partiti, è stato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a rivendicare: “Commissione? Non voglio entrare in un’ inchiesta ...

I terrapiattisti a Conte : "Autorizza la missione per dimostrare la verità" : Carlo Lanna In una convention a Milano sui terrapiattisti c'è chi afferma di voler organizzare una missione al Polo Nord per spiegare l'inganno, sarebbe stata inviata anche una lettera al Presidente Conte Secondo i terrapiattisti abbiamo vissuto da sempre in un’illusione. Tutte le scoperte scientifiche dell’epoca moderna e Conte mporanea sarebbero un grande bluff. "La Terra è piatta", urlano a gran voce e ci sarebbe chi vorrebbe ...

Il Contestato titolo ufficiale del commissario europeo che si occuperà di migranti nella Commissione presieduta da Ursula von der Leyen cambierà : La presidente eletta della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha accettato di cambiare il titolo di alcuni degli incarichi della sua Commissione, tra cui quello molto contestato che era stato attribuito al commissario europeo incaricato di occuparsi dei migranti: «proteggere

