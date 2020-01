Traffico Roma del 05-01-2020 ore 09 | 30

Traffico Roma del 05-01-2020 ore 08 : 30 : NESSUN PROBLEMA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE, DA SEGNALARE PERO’ UN INCIDENTE IN VIA GIOVANNI GIOLITTI. UN INCENDIO E’ SEGNALATO INVECE IN VIA QUARRATA, SIAMO A FIDENE, SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI . PRUDENZA INVECE IN VIA DEI GENIERI E’SEGNALATO OLIO SUL MANTO STRADALE. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DEL CANALE DELLA LINGUA IN PROSSIMITA’ DELLA VIA CRISTOFORO COLOMBO. CHIUSA FINO ALLE ORE 21.30, ...

Traffico Roma del 05-01-2020 ore 07 : 30 : NESSUN PROBLEMA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE, CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URABNO DELLA A24 Roma TERAMO. CHIUSA FINO ALLE ORE 21.30, PIAZZA DELLA BALDUINA ,PER LA MANIFESTAZIONE MAMMA CHE BEFANA. A PARTIRE DALLE ORE 08.00 CHIUSA ANCHE LA CARREGGIATA CENTRALE DI VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO , PER LA MANIFESTAZIONE ARRIVANO I RE MAGI E LA BEFANA. POSSIBILI DISAGI IN ...

Traffico Roma del 04-01-2020 ore 19 : 30 : Traffico ANCORA INTENSO SULLA DIRAMAZIONE DI Roma SUD IN FILA DA TORRENOVA VERSO IL RACCORDO ANULARE. RICORDIAMO OGGI DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA ZTL-FASCIA VERDE FINO ALLE ORE 20.30 PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO AD EURO 1, VEICOLI A BENZINA E DIESEL FINO AD EURO 2. ED E’ IN SERVIZIO ANCHE OGGI LA NAVETTA SHOPPING CHE CONSENTE FINO ALLE 20, IL RAGGIUNGIMENTO DELLE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO. CAPOLINEA A PORTA PINCIANA, ...

Traffico Roma del 04-01-2020 ore 18 : 30 : Traffico INTENSO SULLA DIRAMAZIONE DI Roma SUD IN FILA DA TORRENOVA VERSO IL RACCORDO ANULARE, STESSA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE DA PORTONACCIO ALLA TANG. EST IN DIREZIONE DELLA CITTA’. ANCHE SU VIA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE DA CASTEL RomaNO VERSO IL RACCORDO ANULARE. RICORDIAMO OGGI DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA ZTL-FASCIA VERDE FINO ALLE ORE 20.30 PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO AD EURO 1, VEICOLI A ...

Traffico Roma del 04-01-2020 ore 17 : 30 : Traffico INTENSO SULLA DIRAMAZIONE DI Roma SUD IN FILA DA TORRENOVA VERSO IL RACCORDO ANULARE, STESSA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE DA PORTONACCIO ALLA TANG. EST IN DIREZIONE DELLA CITTA’. OGGI DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA ZTL-FASCIA VERDE FINO ALLE ORE 20.30 PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO AD EURO 1, VEICOLI A BENZINA E DIESEL FINO AD EURO 2. QUESTA SERA AL PALAZZO DELLO SPORT DELL’EUR LO SPETTACOLO NOTRE ...

Traffico Roma del 04-01-2020 ore 17 : 00 : Traffico REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE PER LAVORI ALLE SCALE MOBILI E ASCENSORI, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LE STAZIONI CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI SONO CHIUSE PER CUI I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI,. ATTIVA UNA LINEA DI BUS NAVETTA – LA MA13 – CHE COLLEGA LE DUE STAZIONI CHIUSE A QUELLE DI VALLE AURELIA E CIPRO.

Traffico Roma del 04-01-2020 ore 14 : 30 : NON MOLTO IL Traffico SEGNALATO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE. SOLO RALLENTAMENTI IN USCITA DALLA CITTA' SU VIA PONTINA DA TOR DE CENCI A CASTEL RomaNO VERSO POMEZIA.

Traffico Roma del 04-01-2020 ore 12 : 30 : CODE PER LAVORI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA. CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA RACCORDO E TOR DE CENCI VERSO LATINA. CODE PER Traffico INTENSO SU VIA BOCCEA TRA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA E LARGO GREGORIO XIII NELLE DUE DIREZIONI. PER LAVORI A SCALE MOBILI E ASCENSORI, SULLA METRO A LE STAZIONI CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI SONO CHIUSE PER CUI I TRENI VI TRANSITANO SENZA FERMARE. ATTIVA UNA ...

Traffico Roma del 04-01-2020 ore 10 : 30 : NESSUN PROBLEMA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE, Traffico REGOLARE LUNGO L'INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.

