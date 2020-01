Sassuolo, De Zerbi: «Rigore dato al Genoa scandaloso, non esiste» (Di domenica 5 gennaio 2020) Il malcontento di Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, a seguito della sconfitta maturata al Ferraris contro il Genoa Roberto De Zerbi non si trattiene di certo nell’intervista nel post-partita a Sky Sport. Ecco le critiche pesanti all’arbitraggio di Irrati in occasione di Genoa-Sassuolo. «Se analizziamo la partita, in qualche episodio potevamo far meglio. Quando porti la palla in area avversaria 70 volte poi devi creare di più. Serve più concretezza? Dobbiamo sempre recriminare qualcosa, dà fastidio. Non si fanno miracoli, abbiamo tanti giovani. La scelta nelle azioni passa dalla maturità. Episodi arbitrali? Il Rigore del Genoa non c’era, è scandaloso. Il fallo non fischiato su Berardi c’era. In questo modo è troppo pesante. Il Rigore non esiste perché non esiste il contatto. Non faccio protestare i giocatori, ma la partita è stata condizionata da due ... Leggi la notizia su calcionews24

