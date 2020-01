Sanremo 2020, la Rai dice “no” a Rula Jebreal: la giornalista non sarà all’Ariston con Amadeus (Di domenica 5 gennaio 2020) Secondo quanto riporta Repubblica, la Rai ha deciso di non avere tra gli ospiti di Sanremo 2020 la giornalista Rula Jebreal. La notizia della sua presenza sul palco dell'Ariston era stata diffusa nei giorni scorsi. I vertici della Tv di Stato avrebbero riferito ad Amadeus, direttore artistico del Festival, di non volere la Jebreal nel corso delle serate. Leggi la notizia su tv.fanpage

