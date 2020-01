Salvini sull'uccisione di Soleimani: "Ogni terrorista islamico in meno è un problema in meno" (Di domenica 5 gennaio 2020) "Trump elimina i terroristi islamici e dal mio punto di vista fa benissimo perché Ogni terrorista islamico in meno che c'è sulla faccia della terra è un problema in meno per i nostri figli": lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando dell'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani durante un comizio a Cesenatico. "Di Maio sarebbe ministro degli Esteri, stanno scoppiando guerre in mezzo mondo e lui fa i vertici con Zingaretti", aveva detto poco prima Salvini durante il comizio: "In Libia - prosegue - stanno arrivando i militari turchi, ci sono i francesi, arriveranno gli egiziani, i russi. La Libia è di fronte a noi, è casa nostra, ci ama, abbiamo imprese e lavoratori, per l'immigrazione è il principale canale e problema. Questi in pochi mesi sono scomparsi dalla Libia. Faccio un appello alla Befana: porta un ministro degli Esteri che faccia il ministro degli ... Leggi la notizia su agi

