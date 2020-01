Salerno, terrore in ospedale: urla "Allah akbar" e aggredisce vigilanti (Di domenica 5 gennaio 2020) Gabriele Laganà La violenza al pronto soccorso dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. L’extracomunitario ha ferito al volto e alle mani i vigilanti con uno specchio Grida "Allah akbar" e aggredisce con uno specchio staccato dal muro due vigilanti che tentavano di fermarlo. Il tutto davanti a numerose persone che, terrorizzate, sono state costrette ad assistere, impotenti, alla scena. Il grave episodio di violenza, terminato con il ferimento delle guardie giurate, è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina al pronto soccorso dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. Un extracomunitario è entrato nella struttura sanitaria per un controllo medico. Le sue condizioni, però, non sono state giudicate gravi tante allo straniero è stato assegnato un codice verde. L’immigrato, però, in evidente stato di agitazione di aspettare non voleva saperne e ha iniziato ad inveire ... Leggi la notizia su ilgiornale

LiKytai8 : Salerno, terrore in ospedale: urla 'Allah akbar' e aggredisce vigilanti MA BASTAAAA La violenza al pronto socc… -