Matteo Renzi impone l'alt al casello: "No alla revoca per Autostrade" (Di domenica 5 gennaio 2020) “La maggioranza regge tranquillamente, M5S non so” dice con un velo di perfidia Matteo Renzi in un’intervista al Messaggero. Ma il senatore leader di Italia Viva alza un altro ostacolo sul Milleproroghe, contro la revoca delle concessioni per Autostrade per l’Italia. “Abbiamo già votato contro in Cdm. Voteremo contro in Parlamento. Perché punire chi ha sbagliato sul Morandi o altrove è sacrosanto. Fare leggi improvvisate che privano il Paese di credibilità internazionale e fanno fuggire gli investitori internazionali invece è un assurdo. Se giuridicamente ci sono le condizioni per la revoca lo devono dire i tecnici, non i demagoghi”.Secondo Renzi, Giuseppe Conte dovrebbe essere preoccupato più per la tenuta del Movimento 5 stelle che per la solidità della sua maggioranza.“Io non credo che ... Leggi la notizia su huffingtonpost

