LIVE Olimpia Milano-Cantù 36-48, Serie A basket 2020 in DIRETTA: dominio brianzolo nei primi due quarti (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 17:45 Splendida prima metà di gioco degli ospiti che stanno tirando con il 58% da oltre l’arco (7/12). Ragland guida i suoi con 11 punti e 4 assist, ben coadiuvato da Young e Clark a quota 8. Il solo Micov si salva tra le fila milanesi con 13 punti e 4 falli subiti. Tra un quarto d’ora circa avrà inizio la ripresa. Non va a segno il tiro finale di Clark e termina il secondo quarto con gli ospiti a +12. 36-48 Il solito Micov si guadagna due liberi mandandone a bersaglio uno solo. 35-48 Seconda tripla dall’angolo di La Torre dopo un’eccellente circolazione di palla degli uomini di Pancotto! 35-45 Dentro il libero aggiuntivo. Doppia cifra di vantaggio ospite con 1′ da giocare. 35-44 ANCORA RAGLAND DA 3 CON FALLO!! Cade male poi il playmaker di Springfield sulla caviglia. 35-41 Micov tiene a galla i suoi con ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Cantù Serie A basket 2020 in DIRETTA: inizia il derby al Forum! - #Olimpia #Milano-Cantù… - OA_Sport : LIVE Olimpia Milano-Cantù, Serie A basket 2020 in DIRETTA: va in scena il derby lombardo - zazoomnews : LIVE Olimpia Milano-Cantù Serie A basket 2020 in DIRETTA: va in scena il derby lombardo - #Olimpia #Milano-Cantù… -