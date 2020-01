Lecce, all'alba sbarco di migranti: tra loro due bambini (Di domenica 5 gennaio 2020) Emanuela Carucci I profughi sono sbarcati in provincia, a San Cataldo. I due bambini dopo i soccorsi si sono addormentati nella volante della polizia Un nuovo sbarco di immigranti è avvenuto questa notte sulle coste salentine, in particolare a San Cataldo, una località balneare che si affaccia sul Mar Adriatico in provincia di Lecce. Trentatré sono le persone arrivate a bordo di un natante. Sul posto sono intervenuti i soccorsi della sezione di Lecce della croce rossa italiana dopo la segnalazione da parte della prefettura. Si tratta di profughi curdo-iracheni e curdo-iraniani. Tra i migranti ci sono anche due donne, un nucleo familiare con due bimbi di cinque e nove anni e alcuni minori non accompagnati. Al momento dell'arrivo circa dieci persone erano completamente fradicie e in stato di ipotermia preoccupante. Sarebbero stati costretti a calarsi nel mare gelido per ... Leggi la notizia su ilgiornale

