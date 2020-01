Lazio, Inzaghi punta Eriksson: a Brescia per uno storico record (Di domenica 5 gennaio 2020) Lazio, Inzaghi punta Eriksson: una vittoria oggi a Brescia permetterebbe al tecnico biancazzurro di centrare uno storico record Quella di oggi Rigamonti potrebbe rivelarsi una gara storica per Simone Inzaghi. Se la sua Lazio dovesse centrare i tre punti anche a Brescia, infatti, il tecnico eguaglierebbe uno storico primato al momento detenuto dall’uomo che lo ha portato a Roma da calciatore. Si tratta ovviamente dello svedese Sven-Göran Eriksson. Il tecnico che lo acquistò e che, nella stagione 1998/1999, era stato in grado di infilare nove vittorie di fila dalla panchina. Un traguardo ora nel mirino anche di Inzaghi. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

jenbuslane : RT @vocelaziale: #BresciaLazio??? I convocati di #Inzaghi per la #Lazio?? Ci sono #Immobile e #Cataldi? Torna #Marusic?? Out #Lukaku e #Va… - Dalla_SerieA : Lazio, Inzaghi: 'Contro il Brescia ci sarà Immobile. Dubbio Cataldi' - - filo_gagliardi : RT @mainsport_it: #calcio . Alle ore 12:30 torna la #SerieA con la prima sfida del 2020. In programma il match #BresciaLazio .Scopri le sce… -