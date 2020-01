La scomoda posizione di Xi Jinping: capro espiatorio o padrone della Cina? (Di domenica 5 gennaio 2020) Si fa presto a dire che Xi Jinping è il capo assoluto della Cina e che tutto quello che accade oltre la Muraglia dipende esclusivamente dal suo volere. In realtà il presidente cinese è soltanto la punta dell’iceberg di un sistema politico farraginoso e complesso, oscuro e complicato al tempo stesso. Certo, Xi ricopre le cariche più importanti dell’ex Impero di Mezzo: è il Presidente della Repubblica Popolare cinese, il Segretario generale del Partito Comunista cinese (Pcc), il presidente della Commissione Militare Centrale del Pcc e il Comandante delle Forze Armate. In altre parole, lo Stato, il partito e l’esercito sono agli ordini di Xi Jinping. Il quale, in seguito all’approvazione della modifica della Costituzione da parte dell’Assemblea nazionale del Popolo cinese (11 marzo 2018), non deve più sottostare al limite dei due mandati. Detto altrimenti, Xi ... Leggi la notizia su it.insideover

