‘La morte del mio compagno mi ha distrutto…’ | Valentina Persia | il lutto difficile da

Vieni da me - Giovanni Galli e la morte del figlio Niccolò : ‘La fede mi ha aiutato’ : L’ex portiere della nazionale Giovanni Galli è ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella puntata in onda giovedì 19 dicembre su Rai 1 e parla del figlio Niccolò, morto nel 2001 a 17 anni in un incidente stradale. Niccolò Galli era un promettente difensore e perse la vita nei pressi del centro tecnico del Bologna oggi a lui intitolato. Giovanni Galli e il dolore per la morte di Niccolò “Non mi chiedere come si fa ad andare avanti ...