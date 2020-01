Incidente stradale per Luca Zingaretti, sbalzato a terra dal suo scooter - (Di domenica 5 gennaio 2020) Francesca Galici Nessun danno grave per fortuna per Luca Zingaretti, che è stato coinvolto in un Incidente stradale a Roma mentre era a bordo del scooter nella centralissima via Cola di Rienzo Disavventura urbana per Luca Zingaretti, che questa mattina è stato coinvolto in un Incidente stradale nella sua Roma. L'attore si trovava a bordo del suo scooter quando, per circostanze ancora da chiarire, è stato sbalzato sull'asfalto. Luca Zingaretti, che tra poche settimane tornerà in onda con gli episodi inediti del Commissario Montalbano, stava percorrendo la centralissima via Cola di Rienzo quando, all'altezza di via Tacito, è stato colpito da una vettura. A riportare i fatti è il sito de Il Messaggero, che ha pubblicato anche due immagini dello scooter del popolare attore. L'auto che ha colpito il veicolo di Luca Zingaretti si è immediatamente fermata per prestare soccorso a ... Leggi la notizia su ilgiornale

TgrRaiTrentino : +++ Comitiva di giovani tedeschi centrata da un'auto a #Lutago, in Valle Aurina. Bilancio tragico: 6 morti e 11 fer… - ilpost : 6 persone sono morte dopo essere state investite da un’auto in Alto Adige - TgrRaiTrentino : +++ Alla guida dell'auto piombata sul gruppo di giovani a Lutago in Valle Aurina un 28enne altoatesino, di Chienes,… -