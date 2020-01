I pacchi misteriosi (Di domenica 5 gennaio 2020) Chi non vorrebbe trovare un pacco contenente del denaro? È certo che per più di una persona questo sarebbe un sogno diventato realtà, ed ognuno sarebbe felice di spenderli come meglio crede. Bene, in una città questo sogno è quasi una realtà, poiché diversi abitanti hanno trovato pacchi contenenti denaro in diversi punti della città. Dal 2014, gli abitanti della città Blackhall Colliery non hanno mai smesso di trovare pacchi con denaro sparsi per la città e da cinque anni la polizia non è stata ancora in grado di risolvere il mistero di chi li lascia. Sebbene per l’intera città sia ancora un mistero, è molto curioso come tutte le persone che hanno trovato questi pacchi, li abbiano consegnati alla polizia senza un dollaro in meno. La realtà è che le persone sono altrettanto incuriosite così come le autorità, e vogliono sapere chi è il responsabile di questi “piccoli ... Leggi la notizia su bigodino

