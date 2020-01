Gattuso: «Koulibaly non ci sarà, Fabian ha avuto un po’ di influenza. Mertens rientra mercoledì» (Di domenica 5 gennaio 2020) Nella conferenza stampa, Gattuso ha fatto il punto anche sulla condizione fisica dei calciatori «Mertens ha fatto tre giorni senza toccare palla, aveva fastidi. Ieri abbiamo deciso di fargli fare una risonanza. Ha un po’ di edema agli adduttori, abbiamo deciso di mandarlo a casa dall’uomo di fiducia, tornerà mercoledì sera». «Fabian. Non ho detto che non mi era piaciuto. Parlavo di caratteristiche del giocatore, ho grandissima fiducia in lui come in tutti gli altri giocatori. Negli ultimi due giorni ha avuto un po’ di influenza, ma se sta bene scenderà in campo. Sempre vicinanza nei suoi confronti». «Koulibaly. Ci abbiamo provato, grande disponibilità. Non mi sembra il caso di rischiare di perderlo per lungo tempo. Lui sarebbe sceso in campo, mi sembra corretto non rischiare». «Fabian o Elmas? Vediamo, valutiamo Fabian. Chi fa il vertice basso adesso sono Fabian e Gaetano. Elmas più da ... Leggi la notizia su ilnapolista

