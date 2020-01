Ciclismo, Chris Froome tranquillizza: “Il mio recupero sta andando bene, giovedì sarò a un ritiro” (Di domenica 5 gennaio 2020) Chris Froome ha lasciato il ritiro del Team Ineos a Maiorca, il keniano bianco è tornato a casa dopo un paio di giorni in terra spagnola perché non riesce a tenere il ritmo della strada. I postumi del brutto infortunio patito al Giro del Delfinato si stanno facendo ancora sentire e il britannico non è ancora al top della forma, l’anno non è iniziato nel migliore dei modi per il 34enne che ha nel mirino il Tour de France dove andrà a caccia della quinta maglia gialla della carriera per entrare nella storia del Ciclismo. Lo stesso Chris Froome ha voluto rasserenare i suoi tifosi riguardo alle sue condizioni fisiche e ne ha parlato con uno stringato messaggio sui suoi profili social: “Spero che questo possa chiarire la questione. L’ultima volta che sono andato a un ritiro era a inizio dicembre. Il mio recupero sta andando bene e giovedì andrò al mio prossimo ritiro. ... Leggi la notizia su oasport

