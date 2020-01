Vidal Inter, i nerazzurri trovano un alleato in più: ecco di chi si tratta (Di sabato 4 gennaio 2020) Vidal Inter, prosegue la trattativa con il Barcellona ed i nerazzurri trovano un alleato in più: ecco di chi si tratta Proseguono serrati i discorsi tra Inter e Barcellona per Vidal. Con il cileno che è tornato regolarmente dalle vacanze ed è stato convocato per il derby contro l’Espanyol. Uno scenario che impone ai nerazzurri di trovare nuovi assi da calare nella trattativa. E uno di questi, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe risultare l’agente del giocatore Fernando Felicevic. Lo stesso che si occupò del trasferimento di Alexis Sanchez in nerazzurro che ora assume un’importanza fondamentale nell’opera di mediazione con i blaugrana. Al momento intenzionati a rispedire al mittente offerte inferiori ai 20 milioni di euro, molti più dei 12 offerti dall’Inter. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

